Présidentielle en Libye: la Commission électorale fait un premier point des candidatures

Au moins 23 personnalités libyennes ont déposé leurs dossiers de candidature pour prendre part à l’élection présidentielle du mois prochain dans le pays, a indiqué la Commission électorale.

Alors que les libyens se préparent à la première élection présidentielle post Kadhafi dans le pays, la commission électorale mise en place a révélé le nombre de personnes qui ont postulé pour la course au fauteuil présidentiel. Selon un communiqué de la Commission, son bureau dans la capitale Tripoli a reçu sept candidatures tandis qu’une candidature a été soumise dans la ville orientale de Benghazi. Cela porte « le nombre total de candidats à l’élection présidentielle (jusqu’à présent) à 23 », indique le communiqué.

Longtemps restée dans un chaos total après l’assassinat de son dirigeant Mouammar Kadhafi, la Libye a été le sujet de plusieurs discussions avec des puissances régionales qui ont réussi à trouver un consensus entre les différents protagonistes de la crise dans laquelle se trouve le pays depuis plus d’une décennie. Un gouvernement d’unité a été mis en place et des élections présidentielle et parlementaires en Libye devraient avoir lieu le 24 décembre dans le cadre d’un accord parrainé par l’ONU.

Les candidatures aux élections présidentielles seront acceptées jusqu’au 22 novembre et au 7 décembre pour les élections législatives. Parmi les candidats qui ont déposé leurs dossiers, on y voit le fils de l’ancien dirigeant Kadhafi, Saif al-Islam ou encore le maréchal Khalifa Haftar, chef de l’armée nationale libyenne (ANL).

La commission électorale a souligné que le dépôt des candidatures « est une acceptation préliminaire » après quoi elles seront transmises au procureur général, à l’agence d’enquête criminelle et à l’administration générale des passeports et de la nationalité pour s’assurer qu’elles sont conformes aux exigences des lois électorales.