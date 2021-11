Présidentielle en Gambie: 6 candidatures retenues, 15 rejetées

En Gambie, 21 personnes ont fait acte de candidature pour la présidentielle du 4 décembre 2021. Après examen des dossiers reçus, l’institution compétente du pays, a validé 6 et a rejeté les 15 autres candidatures pour diverses raisons, dont le manque de parrainage nécessaire.

La Commission électorale indépendante (CEI) de la Gambie, a publié, le week-end dernier, la liste des candidats retenus pour le compte de l’élection présidentielle prévue pour le 4 décembre. Parmi les 21 dossiers soumis, la commission a déclaré 15 non conformes aux critères exigés.

« La plupart des dossiers (rejetés) ne remplissent pas les exigences constitutionnelles », a déclaré le porte-parole de la CEI Makan Khan qui souligne le non-respect du parrainage par des électeurs. Le code électoral exige à cet effet, pour chaque candidat, une liste de parrainage d’au moins 200 électeurs inscrits dans chaque circonscription.

Les six candidatures retenues sont celles du président sortant, Adama Barrow, du National People’s Party (NPP) au pouvoir, l’avocat Ousainou Darboe de l’United Democratic Party (UDP), Halifa Babacarr Sallah du parti People Democratic Organization and Independent for Socialism (PDOIS), Mama Kandeh du Gambia Democratic Congress (GDC) et Abdoulie Ebrima Jammeh du National Unity Party (NUP).

Le président Adama Barrow, a rencontré jeudi dernier, ses partisans dans la capitale du pays. Lors de cette rencontre, il a abordé de nombreuses questions d’actualité politique. Parmi les sujets, l’ont retrouve celui portant sur l’alliance qui lie son parti, le parti national du peuple (NPP) et le parti de l’ancien chef d’état. Le chef de l’Etat a également déclaré officiellement sa candidature à la présidentielle considérée comme un test de la transition démocratique du pays.