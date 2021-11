Plusieurs soldats tués dans une attaque terroriste au Mali

Les forces armées maliennes ont été la cible d’une attaque terroriste dans le sud-ouest du pays avec au moins quatre soldats tués et plus d’une dizaine d’autres blessés.

Quatre soldats morts et 14 autres blessés dans une attaque de combattants terroristes armés dimanche. Selon les informations rapportées par l’agence Sputnik citant l’armée malienne dans un communiqué, les assaillants ont pris pour cible un poste de sécurité dans la région de Koulikoro où étaient stationnés des éléments des Forces armées maliennes (FAMA).

Outre le bilan côté militaire, le communiqué de l’armée indique que six assaillants ont également été abattus lors des affrontements. Les FAMA ont précisé que trois des soldats blessés ont été évacués de la zone en hélicoptère.

Le Mali est en proie à des attaques terroristes presque quotidiennes depuis plusieurs années et l’armée du pays peine à en venir à bout malgré les moyens déployés. Outre les forces maliennes, la France a également déployé environ 5000 hommes dans le pays pour aider à lutter contre l’insurrection djihadiste dans la région du Sahel ouest africain.

Nonobstant cette armada militaire, la menace persiste et les djihadistes prennent du galon. L’insurrection s’est propagée, au fil des années, vers d’autres pays de la région. Le Niger et le Burkina Faso sont les plus directement et durement touchés par la propagation de l’extrémisme violent. Les pays voisins de ces Etats sont également menacés.