Ouganda: «nous venons pour vous», le président Museveni aux terroristes

L’attaque terroriste survenue mardi en Ouganda avec deux explosions dans la capitale du pays, a causé plusieurs morts et des dizaines de blessés. Le président Museveni a réagi en assurant qu’il allait tout mettre en œuvre pour sécuriser le pays.

Au moins six personnes ont été tuées et plus de 30 autres blessées dans un double attentat à la bombe dans la capitale ougandaise Kampala. L’État islamique a revendiqué les attaques perpétrées par trois kamikazes, mardi matin à trois minutes d’intervalle, d’abord à un poste de contrôle près de la préfecture de police, puis près du parlement dans le quartier des affaires de la capitale ougandaise. La sécurité a été renforcée autour de la capitale et mercredi, l’armée et la police étaient déployées dans les rues.

Réagissant après les attaques, le président ougandais Yoweri Museveni, a indiqué que les terroristes se sont révélés à un moment où l’infrastructure de sécurité de l’Ouganda s’est améliorée. « Ils se sont révélés alors que nous sommes plus prêts pour le terrorisme urbain. Ils périront », a indiqué Museveni. Les décrivant comme des porcs, il a clairement demandé aux instigateurs de se faire exploser eux-mêmes en guise d’exemple au lieu de manipuler les jeunes.

« Le terrorisme rural a été vaincu en 2007 dans le parc national de Semliki. Je parle des terroristes morts comme des victimes manipulées de la confusion. Les vrais cochons sont des gens comme Nsubuga, le soi-disant cheikh qui a désorienté les jeunes de Lweza. Si se faire exploser en enverra un à Jaanaa, qu’il se fasse exploser comme exemple au lieu de manipuler de jeunes enfants (…) Les terroristes nous ont invités et nous venons les chercher », a déclaré Museveni dans un communiqué mardi soir.