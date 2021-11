Ouganda: le groupe Etat islamique revendique les attentats suicide de Kampala

Le groupe Etat islamique a revendiqué ce mardi, les attentats suicide de Kampala, la capitale de l’Ouganda. La double attaque a fait au moins 3 morts et 33 blessés, selon le dernier bilan.

Deux explosions se sont produites ce mardi matin, à trois minutes d’intervalle, peu après 10H00 locales (07H00 GMT), dans le quartier d’affaires de Kampala. La première attaque a été menée à un check-point situé près du quartier général de la police par un homme transportant une bombe dans un sac à dos. La deuxième par deux hommes « déguisés en moto taxis » à proximité de l’entrée du Parlement, selon la police.

Selon le porte-parole de la police, Fred Enanga, les forces contre-terroristes ont arrêté un quatrième kamikaze et « récupéré un engin explosif artisanal non explosé (…) chez lui ». Ses attaques qui ont fait au moins 3 morts et 33 blessés ont été revendiquées par le groupe Etat Islamique, d’après nos dernières informations.

Quelques heures après l’attaque, la police ougandaise avait déclaré que l’auteur de ce double « attentat-suicide » est un « groupe local lié aux ADF », rébellion islamiste née en Ouganda. L’Etat islamique désigne les ADF comme sa « Province d’Afrique centrale » (Iscap en anglais). Deux attaques menées à la bombe à Kampala fin octobre, ont déjà été attribuées à ce groupe rebelle très actif dans le pays.