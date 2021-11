ONU: la Chine et la Russie s’unissent pour la levée des sanctions contre la Corée du nord

La Chine et la Russie se mobilisent au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour la levée des sanctions contre la Corée du Nord. Selon les deux pays, Pyongyang est confronté à des difficultés économiques et a respecté un certain nombre de mesures de dénucléarisation.

Dans un projet de résolution envoyé aux membres du Conseil de sécurité et obtenu par l’Associated Press, la Chine et la Russie soutiennent qu’une décision de levée des sanctions contre la Corée du nord devrait être prise « dans le but d’améliorer les moyens de subsistance de la population civile », rapporte mercredi, The Hill.

Selon le projet de résolution, la Chine et la Russie soutiennent que la Corée du nord est aux prises avec des difficultés économiques, tout en notant qu’elle n’a pas effectué d’essais nucléaires depuis septembre 2017, a respecté une interdiction des essais nucléaires ultérieurs et des lancements d’essais de missiles spécifiques depuis le 21 avril 2018, et a mené un certain nombre d’autres efforts de dénucléarisation, rapporte l’AFP.

Même si l’adoption d’une telle résolution au CSNU serait très difficile, son vote éliminerait les moratoires sur l’importation par la Corée du Nord de machines industrielles et de véhicules de transport spécifiques qui sont utilisés pour construire des infrastructures.

La Russie et la Chine encouragent également les pays membres de l’ONU à augmenter l’aide humanitaire à la Corée du Nord « y compris, mais sans s’y limiter, de la nourriture, des engrais et des fournitures médicales », et à fournir au pays les biens, les matériaux, la technologie et les services financiers dont il a besoin pour renforcer sa bataille contre le COVID-19, améliorer la vie de ses citoyens et développer son économie.

La Corée du Nord serait aux prises avec une augmentation des prix et des approvisionnements insuffisants en médicaments et autres biens, entraînant la propagation de maladies. Le pays n’a cependant signalé aucun cas de COVID-19, ce qui a suscité le scepticisme des experts.