« On ne respecte que ce qui est respectable »

La France a été en Algérie.. Puis Irak, puis Syrie, tué Kadafi, puis au Mali, chassé Gbagbo à partir du Burkina, ensuite le Burkina. Chaque Pays attend son tour bêtement comme mouton de Tabaski.

A chaque fois c’est un pays voisin qui sert de base arrière pour déstabiliser un autre. Sankara a été tué à partir du Togo et la côte d’Ivoire toujours par la France. Les présidents togolais et Ivoirien de l’époque ont bu le champagne pensant qu’ils ont gagné. Ensuite vint un Affranchi du nom du Gbagbo, puis ce fut le tour de la marionnette Blaise compaore d’abriter le camp d’entraînement des Soro et autres rebelles qui étaient reçus pompeusement par RFI et France24 ainsi que toutes les autres chaînes colonialistes.

Pensez vous qu’un rebelle Français peut-être reçu sur des chaines africaines et par les dirigeants Africains ? Blaise a fuit et le Terrorisme est imposé aux Burkinabè pour les mettre aux pas, Roch accepte l’installation des bases françaises et le terrorisme ne fait que grossir chaque jour. C’est à croire qu’il ya un lien étroit entre ces français et ces terroristes qui disposent de milliards de FCFA.

qui a appris à des paysans à fabriquer et poser des bombes ? Qui leur donne des armes ? Qui condamne quand ce sont les terroristes qui meurent, qui a déjà fait les enquêtes sur le massacre de nos militaires ? On veux nous faire fuir le nord riche en or, manganèse, calcaire et peut-être diamant et pétrole.

A nouveau, c’est la côte d’Ivoire et le Togo qui sont les bons petits de la France. Sankara avait refusé de soutenir Taylor au Libéria, il fût lâchement assassiné. Mobutu, un negrillion d’une intelligence à peine supérieure à celle d’une fourmie magnant, a fièrement assassiné son frère Lumumba parce les belges lui offraient piscines, voitures et autres biens périssables. Bokassa un clown sorti directement de Walt Disney se prenait pour l’enfant de la reine d’Angleterre et s’est vu chassé par un commando Français qui a installé David Dacko pendant que l’ambassade de France en Centrafrique payait les salaires des fonctionnaires avec le FCFA créé par De gaule et dont la banque de France dispose du Brevet.

Malgré tout, ADO, toute honte bue soutient que la monnaie créée par les esclavagistes Français, est Africaine et est gérée par les Africains. Quand le Mali était attaqué, les Hyènes qui en étaient responsables logeaient à ouaga2000 et dînaient avec Blaise, bassole et Djenjere. Tout le monde était au courant mais chacun se disait « au moins le Burkina est à l’abri » tout comme les pays voisins « togo, ghana, côte d’Ivoire » se croient actuellement à l’abri.

Il ya une évidence que tout Noir doté d’un minimum de bon sens doit savoir. La France et ses missionnaires religieux ne sont pas, ne seront pas et ne seront JAMAIS nos amis. Le peuple Français qui a largement profité du pillage de l’Afrique noire pour payer ses chômeurs, ses allocations indus pensait être a l’abri.

De 1973 à ce jour la dette de la France est passée de zero au PIB de ce pays. Les Français réalisent enfin qu’ils sont aussi exploités. En effet c’est le même système et le même scénario partout. Dans les années 40-50-60 l’église catholique distribuait gratuitement les vivres, les soins et même l’école était gratuite. Tout le monde y est allé comme des poulets tout simplement parce c’était gratuit en pensant que c’est réellement gratuit. Actuellement il ya 2-3 quêtes par dimanche. La messe est payante. La bénédiction des cadavres est payante, le baptême est payant, même les caveaux sont payants et les nègres paient pour espérer le ciel.

Voilà comment méthodiquement on installe des paradigmes de misère et d’esclaves chez les noirs. Confiez un secret d’état à un imam et il va appeller la Mecque immédiatement pour annoncer du fait de sa croyance. Confiez un secret d’état à un évêque, prêtre ou catéchiste et il va immédiatement appeler le vatican pour informer par devoir de loyauté envers « Dieu », c’est à dire son maître blanc.

Inconsciemment, sans se rendre compte, on a intériorisé la « supériorité du blanc ». Bien que nos etudiants sont les meilleurs dans les universités du Maghreb, d’Europe et de L’AMÉRIQUE, nous refusons par complexe d’infériorité de croire en nous. Inconsciemment les différentes religions ont cultivé la haine, la misère et le dénigrement dans le cœur des noirs.

Sans aucun risque de me tromper, si le prêtre ou le Pasteur disait que les quêtes allaient être données chaque dimanche à un des fidèles, les différentes églises allaient fermer car ils n’allaient jamais s’entendre sur qui seraient les premiers et les premiers servis ne vont jamais revenir. Demandez une quête pour un malade, les uns donneront 100f, 1000f. Si c’est pour le cercueil d’un cadavre, chacun fait généreusement parler son cœur.

Ce n’est pas le noir qui est méchant, mais nous sommes victimes de notre naïveté. Si vous confiez l’éducation de votre enfant à une Hyène, cet enfant ne fera que tuer vos moutons, par contre si vous confiez son éducation à un berger, il fera prospérer vos troupeaux.

Certains croient que les noirs comme ADO, Macky Sall, Lionel Zinsou sont des traîtres…. Non, comment voulez-vous que quelqu’un qui a appris Russe parle chinois un jour ? Ces gens sont Français, éduqués par la France, pensent Français et toute leur vie, on leur a appris à servir la France, alors c’est normal. D’aucun disent « il faut un Sankara ou des révolutions » c’est à dire que personne n’est prête à risquer sa vie. Les dirigeants sont formés pour être des Hyènes et les populations acceptent délibérément d’être des moutons.

Depuis qu’on parle du FCFA, quel imam, pasteur et prêtre a déclaré publiquement que c’est une monnaie maudite et esclavagiste ? Simplement parce qu’ils trouvent tous leur compte: rançonner sans travailler. Si on disait que l’Etat doit percevoir des taxes (très justes) sur les dîmes offrandes, quêtes, boutiques et autres, toutes les églises allaient en parler. Les peuples africains ont choisi à tous les niveaux d’être moutons. Elles confient son âme aux religieux, sa politique aux politiciens voyous et son économie aux brigands qui ont tout privatisé et va prier en s’attendant au Miracle. DIEU RIGOLE.

Les mêmes nègres qui refusent de cultiver en Afrique sont éboueurs, plongeurs et gardiens et putes en Europe. On ne respecte que ce qui est respectable. Si nos fétiches étaient maudits, pourquoi on les garde dans des musées en France aux USA et à Londres avec gardiens vigiles, policiers, coffres forts etc? Avez vous déjà vu des policiers qui gardent les croix, les temples, les mosquées et autres églises ? On choisit d’être un peu intelligent ou totalement stupide

Tinga Martin Sawadogo