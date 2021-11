« Nous devons nous rencontrer régulièrement », Vladimir Poutine au dirigeant palestinien

Le président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas a rencontré mardi à Sotchi, le président russe Vladimir Poutine et les deux ont échangé sur la situation au Moyen-Orient et de la vision de la Palestine sur la question.

Poutine juge assez important d’aborder les sujets du Moyen-Orient et de la Palestine avec le chef de l’autorité palestinienne et de recueillir son opinion. « Respecté Monsieur le Président, je suis très heureux de vous voir… Nous devons, sans aucun doute, nous rencontrer régulièrement et entretenir nos relations », a déclaré le locataire du Kremlin lors de la rencontre avec Mahmoud Abbas.

Poutine a poursuivi son propos en indiquant qu’il « est très important d’échanger des opinions sur les questions actuelles et essentielles et sur les développements au Moyen-Orient dans son ensemble et sur la piste palestinienne, en particulier ». Il a assuré comprendre ce que vivent les palestiniens et espère une solution rapide à ces maux.

« Nous comprenons la situation dans laquelle nous vivons tous, y compris le peuple palestinien aujourd’hui. Outre la pression exercée de l’extérieur et la tension dans la région, avec les voisins, l’infection au coronavirus joue également son rôle dans la situation », a déclaré Poutine.