Nigéria: un élément de Boko Haram condamné à mort par un tribunal de l’État d’Ekiti

La haute Cour de l’État d’Ekiti au Nigéria, a condamné un individu identifié comme membre de la secte islamiste Boko Haram, à mort par pendaison, rapporte Naija News.

Selon le média local Naija News, l’individu a été arrêté par la police depuis 2017 pour avoir attaqué et volé un sergent de police et d’autres policiers à un poste de contrôle à Oye Ekiti. Lors de l’attaque, il a tué le sergent de police et blessé grièvement par balle, d’autres agents sur les lieux. A la suite de la fusillade, il a réussi à s’emparer de deux fusils AK-47 et lancé une « attaque terroriste » contre la population de l’État d’Ekiti et de ses environs entre le 22 décembre 2016 et le 20 mars 2017, rapporte Naija News.

Il a finalement été appréhendé par les forces de police et accusé de cinq chefs d’accusation touchant au vol à main armée, au meurtre, au terrorisme et à la possession illégale d’armes à feu. Selon la police, lors de son interrogatoire, l’homme a avoué être en pleine préparation d’une attaque avec d’autres complices (en cavale) avant d’être arrêté.

Présenté au juge lors d’un procès marathon, le tribunal finalement rendu son verdict en le reconnaissant coupable des chefs d’accusations contre lui. La décision du juge a été très radicale car l’individu a été condamné à mort par pendaison pour trois chefs d’accusation. Le juge a également condamné l’homme à 20 ans d’emprisonnement sur le chef quatre et à 10 ans d’emprisonnement sur le chef cinq avec 10 000 N en option d’amende.