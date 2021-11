Niger: un groupe d’autodéfense décimé par des hommes armés à la frontière du Mali

Au moins 25 personnes ont été tuées par des hommes armés dans le sud-ouest du Niger, selon un rapport de l’agence Reuters citant des responsables du pays. L’attaque a eu lieu dans une région frontalière avec le Mali.

Selon Reuters citant Attawane Abeitane, maire de la ville voisine de Tillia, plusieurs individus lourdement armés ont attaqué la base d’une milice d’autodéfense nigérienne près du village de Bakorat dans la région de Tahoua. L’autorité locale indique que les assaillants ont eu le temps de massacrer tous les membres de la milice locale avant l’arrivée des forces de défenses nigériennes sur les lieux pour les repousser. Un responsable de la sécurité a déclaré qu’un seul des miliciens de défense avait survécu, rapporte Reuters.

« Ce sont des terroristes qui venaient de l’extérieur et ils étaient nombreux », a déclaré le Maire Abeitane. « Il y a eu des morts parmi les terroristes, et des motos ont également été incendiées », a-t-il ajouté. L’armée a réussi à repousser les assaillants et à sécuriser la région. Pour le moment, aucun groupe djihadiste n’a encore revendiqué la responsabilité de l’attaque. Notons que cette partie du Niger, près de la frontière avec le Mali, est régulièrement le théâtre d’attaques presque régulières des combattants islamistes liés à Al Qaida ou à l’Etat Islamique.

Un raid sur Bakorat et les villages voisins en mars a tué 137 personnes, l’un des jours les plus meurtriers de l’histoire récente du Niger. Les autorités locales ont imputé cette attaque à l’État islamique dans le Grand Sahara. Une filiale locale de l’État islamique a tué des centaines de personnes dans des communautés rurales près de la frontière malienne cette année.

L’attaque fait partie d’une vague de violence plus large qui, depuis 2017, a balayé la région du Sahel en Afrique de l’Ouest, une bande de terrain aride au sud du désert du Sahara. Certaines des pires attaques se sont concentrées dans la région frontalière du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Des milliers de civils ont été tués dans la région et des millions déplacés.