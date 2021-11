Niger: plusieurs combattants de Boko Haram tués et des matériels militaires saisis

La force multinationale mixte en mission de sécurisation dans la région de Diffa, a annoncé ce mercredi, avoir neutralisé plusieurs combattants de Boko Haram et saisi divers matériels militaires.

L’opération « BOUNI MA » (Pécher le poisson en Kanouri), menée du 21 au 23 novembre 2021 aux alentours de la ville de Diffa, au sud-est du Niger, par le Secteur 4 de la Force Multinationale Mixte, a été un coup de succès. Selon le bilan annoncé par la force multinationale mixte, un soldat a été tué lors de l’offensive.

Mais elle a permis de neutraliser 13 combattants de Boko Haram. Deux fusils AK 47 avec dix-huit 18 chargeurs, 4 pistolets automatiques avec 06 chargeurs PA, 20 grenades défensives, une grenade offensive, 725 cartouches de calibre 7.62/39mm, 1 126 cartouches de calibre 5.56mm, 60 cartouches de 9mm/19, 2 porte-chargeurs individuels et un important lot de produits pharmaceutiques ont été saisis.

Le but de l’opération était de neutraliser toute présence terroriste dans la zone et lutter contre les infiltrations de Boko Haram qui ont pour conséquence, les rackets et les enlèvements par les terroristes et leurs complices de paisibles personnes innocentes contre le paiement de rançon. Elle a été menée dans les localités situées le long de la berge de la Komadougou Yobé (Zeynam Tchalori, Fiego, Koulo Koura, Lada, Marara…) où un réseau complexe de financement des activités terroristes (ravitaillement et échanges), a été mis en place par Boko Haram.