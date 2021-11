Niger: Mohamed Bazoum remanie son gouvernement

Le président nigérien, Mohamed Bazoum a procédé ce lundi, au remaniement partiel de son gouvernement. On note des changements au niveau des ministères clés comme celui du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation.

Pour la première fois depuis le 3 avril dernier, le président Mohamed Bazoum a remanié son gouvernement. D’après le communiqué du secrétariat général du gouvernement, Alkache Alhada a été remplacé par Hamadou Adamou Souley au ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, mais nommé à la tête du ministère du Commerce.

Deux départs sont notés dans la nouvelle équipe. Il s’agit du ministre de la justice Hassan Amadou et celui de la Fonction publique Attaka Zaharatou Aboubacar. Ils ont été remplacés respectivement par Ikta Abdoulaye Mohamed et Hadiza Douara Kafougou. « Ministre déléguée dans l’ancienne équipe, Salamatou Gourouza, occupe désormais le portefeuille de l’Industrie et de l’entreprenariat des jeunes », précise le communiqué.

Les raisons de ce remaniement technique qui est intervenu, après des manifestations anti-armée française n’ont pas été données par l’Etat du Niger.