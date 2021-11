Niger: l’armée française neutralise une vingtaine de djihadistes

La France a annoncé ce jeudi 18 novembre avoir neutralisé une vingtaine de djihadistes au Niger, dans une opération menée par les forces françaises avec des moyens aériens, près de la frontière malienne.

En pleine réorganisation de sa stratégie militaire au Sahel, l’armée française a annoncé avoir mené une nouvelle opération à succès. Preuve qu’elle n’a pas baissé ses gardes et reste active face à l’ennemie longtemps combattu. Une opération d’opportunité ​, impliquant des avions de chasse, des drones Reaper et des hélicoptères de combat Tigre, a permis d’engager le combat contre un groupe d’une quarantaine de djihadistes dans la zone dite des trois frontières ​, entre Niger, Mali et Burkina Faso, a indiqué le colonel Pascal Ianni, porte-parole de l’état-major Français.

Une vingtaine de combattants a été neutralisée ​et les autres ont été dispersés, a-t-il précisé lors d’un point de presse. L’armée française ne précise jamais si un combattant neutralisé est tué ou blessé. La frappe a eu lieu à 1,5 km de la frontière malienne, en territoire nigérien, plutôt la zone habituelle de l’État islamique au grand Sahara (EIGS) ​, a précisé le porte-parole.

Engagée contre le terrorisme au Sahel depuis 2013 et très critiquée pour son inefficacité, la France entre progressivement dans une ère de réorganisation de sa disposition militaire dans la sous-région. Au Mali, l’armée française a déjà remis les clés des bases de Kidal et Tessalit aux Formes armées maliennes. Il ne reste donc que celle de Tombouctou. Une réduction de son effectif au Sahel est également en cours.