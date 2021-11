Mono: les éleveurs de bovins et volailles invités à faire vacciner leurs animaux avant le 15 Décembre

A travers un communiqué radiodiffusé, le préfet du département du Mono, Bienvenu Milohin invite tous les éleveurs de son territoire de compétence à faire vacciner leurs bovins, petits ruminants et les volailles au cours de la campagne de vaccination qui se déroule du 1er novembre 2021 au 15 décembre 2021 sur toute l’étendue du territoire du département.

Cette campagne de vaccination, permettra aux éleveurs d’assurer efficacement la protection de leurs animaux et par ricochet les performances du département dans le secteur de l’élevage. Selon le communiqué radiodiffusé, une campagne de vaccination se déroule dans ce sens sur l’ensemble du territoire du département du 1er Novembre au Décembre.

Au cours de cette période, des équipes de la direction départementale de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche sillonneront les fermes et les ménages pour vacciner les animaux, précise le communiqué qui indique que les différentes maladies prises en compte lors de cette campagne de vaccination, sont la pasteurellose bovine et la péripneumonie contagieuse bovine, la peste des petits ruminants et les Pseudo-peste-aviaires.

Une contribution forfaitaire sollicitée des éleveurs…

La campagne de vaccination n’est pas totalement gratuite. Selon le communiqué radiodiffusé signé par l’autorité préfectorale, pour la pasteurellose bovine et la péripneumonie bovine, l’éleveur est appelé à payer 130 francs CFA par tête de bovin et ce pour chaque maladie à prévenir. Ceux qui élèvent les petits ruminants sont appelés à débourser 130 francs CFA pour chaque petit ruminant vacciné et les éleveurs de volailles vont contribuer de 75 francs CFA par tête de volaille en ce qui concerne les pseudo-peste-aviaires.

Faire vacciner ses animaux selon le préfet Bienvenu Milohin est est un acte important et permet de prévenir les épidémies graves ou des maladies mortelles d’animaux domestiques qui sont souvent source d’énormes pertes pour les ménages et pour l’économie du pays. Aussi invite-t-il les éleveurs à saisir cette opportunité qui contribue au développement de leur département.