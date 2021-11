Mondial 2022 (Q): la RDC bat le Bénin (2-0) et reprend la tête du groupe J

La RDC et le Bénin ont joué cet après-midi la finale du groupe J dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Au terme des 90 minutes, la RDC a battu le Bénin (2-0) et prend la tête du groupe avec 11 points.

Le Bénin s’incline à kinshasa face à l’équipe congolaise. Le premier but des Léopards a été marqué à la 10è minutes sur penalty par Dieumerci Mbokani. A la 75è minute, l’équipe congolaise confirme sa domination et double la mise, cette fois-ci, sur un coup de tête.

Premier devant la RDC avant l’entame du match, les Écureuils avaient besoin cet après-midi d’un match nul ou d’une victoire pour valider leur ticket pour les barrages. Mais ils n’ont pas pu battre l’équipe congolaise et se positionne désormais à la 2è place du groupe. Un positionnement qui ne leur permet pas de se retrouver à la phase des barrages.

Pour ce match décisif, Michel Dussuyer a aligné comme titulaires Mounié, Gomez, Jodel Dossou, Adéoti, Sessi, Kiki, Roche, Adénon, Adilèhou, Doremus et Saturnin Allagbé. Dans le rang des remplaçants, on retrouve : Douyèmè, Assogba, Ahlinvi, Koukpo, Poté, Olaitan, Bourou, Yarou, Aguèmon Kossi et Sègbé-Azankpo.