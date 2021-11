Ministère du cadre de vie: décédée, Jeanne Acacha AKOHA remplacée par Jeanne Akakpo

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, Josée Didier Tonato a une nouvelle directrice de cabinet en remplacement de Jeanne Acacha AKOHA décédée dans la soirée du samedi 03 juillet 2021 dans un accident de circulation. La nouvelle directrice de cabinet du MCVDD a pour non Jeanne adanbiokou Akakpo. Une jeanne s’en va et une autre s’installe, peut-on dire.

Quatre mois après son décès par accident, Jeanne Acacha Akoha a été remplacée au poste de directrice de cabinet du ministre du cadre de vie et du développement durable, Josée Didier Tonato par une autre femme. Nommée à la faveur du conseil des ministres de ce jour Mercredi 17 Novembre 2021, Jeanne Adanbiokou Akakpo continue à Côté du ministre, la mission abandonnée en cours de chemin par sa prédécesseur.

A lire aussi: Bénin; Couffo: la vente et la consommation des poissons du lac Togbadji interdites par le préfet

Jeanne Acacha Akoha et son époux revenaient de Natitingou, quand ils ont été victimes d’un accident. La Directrice de cabinet du ministre José Tonato a succombé à cet accident de circulation. Son mari, Bienvenu Akoha, grièvement blessé, a été admis à l’hôpital pour des soins.