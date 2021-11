Manifestants antifrançais tués au Niger: «vous payerez pour chacun de nos morts», Nathalie Yamb

Alors que deux manifestants nigériens sont morts lors de heurts au passage d’un convoi militaire français dans le pays, l’activiste panafricaniste Nathalie Yamb, a exprimé sa colère et a appelé la France à quitter le continent.

Après le Burkina Faso, un convoi des forces françaises a été bloqué au Niger par des manifestants contre la présence des troupes françaises dans le Sahel. Lors de cette manifestation, des heurts se sont déclenchés et deux manifestants ont été tués par tirs d’armes à feu.

Plusieurs panafricanistes dont le président de l’ONG Urgences panafricanistes Kemi Seba, ont condamné ces tirs et appelé au départ des forces françaises. Dans un twitte dimanche, la camerounaise Nathalie Yamb a également craché toute sa colère contre la France.

« Il ne me souvient pas que vous ayez proposé à la jeunesse africaine de la tuer lors du “sommet de Montpellier », a indiqué Yamb s’adressant au président français Emmanuel Macron. « Vous et votre armée de mercenaires en uniformes ou costumes/cravates, vous allez foutre le camp de chez nous. Et vous payerez pour chacun de nos morts », a-t-elle martelé.