Mali: l’ONU appelle les autorités à réagir de façon urgente pour rétablir la sécurité dans le pays

Un responsable des Nations Unies a appelé les autorités du Mali à prendre des mesures urgentes face à la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays.

A la suite d’une visite de six jours au Mali, la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux droits de l’homme, Ilze Brands Kehris, a exhorté les responsables du Mali à faire face de façon urgente à la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Elle a toutefois, insisté sur le fait que les opérations militaires à elles seules ne suffisent pas à répondre à la crise et a appelé à une réponse globale du Mali avec le soutien de la communauté internationale.

Selon Brands Kehris, le travail de lutte contre l’insécurité doit se faire en même temps que le pays s’attaque à l’impunité tout en plaçant les droits humains au centre de la réponse sécuritaire. Elle s’est notamment penchée sur la protection des civils et la lutte contre l’impunité, y compris dans les régions du sud du Mali, ainsi que sur l’appui à la Force conjointe G5-Sahel pour mettre en œuvre son cadre de conformité aux droits humains et au droit international humanitaire, rapporte l’agence Anadolu.

« Les initiatives de paix et de réconciliation menées par la communauté démontrent qu’il est possible de désamorcer les tensions et de réduire la violence par le dialogue et par des mécanismes de règlement des différends pour lutter contre les facteurs qui contribuent à la violence intercommunautaire tels que la concurrence pour des ressources rares », a-t-elle déclaré.

« Être obligé de choisir entre renoncer à ses droits fondamentaux ou être tué est inacceptable », a-t-elle déclaré. « Il est absolument essentiel d’œuvrer au rétablissement progressif de la présence et de l’autorité de l’État dans le centre du Mali et dans tout le pays », a indiqué Brands Kehris faisant allusion à plusieurs régions du Mali sous contrôle de groupes armés et de terroristes islamistes.

Au Mali, la situation des droits humains a continué de se détériorer, selon l’ONU. La Division des droits de l’homme et de la protection de la MINUSMA (MINUSMA HRPD) a enregistré une augmentation importante des violations et abus des droits de l’homme, documentant 2 032 incidents en 2020, ce qui représente une augmentation de 48,86% par rapport à 2019.