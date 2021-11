Mali: le PHP annonce le report des assises nationales de la Refondation

Les assises nationales au Mali, initialement prévue pour se déroulées en décembre de cette année, ont été reportés à une date ultérieure, a indiqué lundi le Panel des hautes personnalités (PHP) dans un communiqué.

Alors que le Mali est en pleine transition et que la pression internationale s’accentue sur les autorités de la transition pour l’organisation des élections, des assises nationales avaient été initiées pour tenter d’instaurer un dialogue dans le pays et trouver un consensus pour l’avenir du pays. Prévu initialement en novembre, ces assises avaient été reportées et décalées en décembre 2021.

L’on apprend qu’elles n’auraient plus lieu en décembre et qu’elles ont été reportées à une date ultérieure. « Le Panel des Hautes Personnalités de la Refondation informe l’opinion nationale et internationale qu’en raison des concertations entamées, depuis sa prise de fonction, avec les Forces vives de la Nation en vue de trouver le consensus le plus large possible pour une participation la plus inclusive, les dates de la tenue des Assises Nationales de la Refondation ont été décalées », indique le PHP dans un communiqué.

« Un nouveau chronogramme sera annoncé à l’issue de ces concertations. Toutes les Forces vives de la Nation demeurent cependant mobilisées pour une participation active et de qualité aux débats à venir », a ajouté le communiqué. Cette annonce intervient alors que le pays n’a toujours pas de programme précis pour l’organisation des prochaines élections. Le mandat des autorités de transition tend ainsi vers une prolongation.

Le Mali a subi deux coups d’Etat en une année et le colonel Assimi Goita a été nommé président de la transition dans le pays. Il a assuré que la charte de la transition qui implique un gouvernement éphémère de 18 mois, sera respectée. Cependant, les autorités de la transition assurent que le calendrier ne peut être respecté si l’on veut bien faire les choses. Ils ont donc reporté la tenue d’élections et de concentrer plus d’efforts sur la sécurité du pays.

Le pays du Sahel ouest africain, est en proie à une insurrection depuis plusieurs années et une grande partie de son territoire est occupée par des groupes armés dont certains sont liés à des organisations terroristes telles que Al Qaida et l’Etat Islamique. Malgré des milliers de soldats français, de l’ONU, et du G5 Sahel, aidant les forces militaires du pays, la menace perdure et se propage vers les Etats voisins dont le Niger et le Burkina Faso.