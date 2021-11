Mali: « la question d’une base militaire russe au Mali n’est pas à l’ordre du jour », Abdoulaye Diop

Alors que la polémique s’intensifie autour d’une possible intervention russe au Mali, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, a indiqué que son pays entend assurer sa sécurité en utilisant ses propres forces militaires.

Le Mali assure que l’installation d’une base militaire russe dans le pays n’est pas sur la table des priorités de la coopération avec la Russie. Interrogé sur la question de la sécurité dans son pays et sur l’aide qu’apporterait la Russie dans cette aventure, le chef de la diplomatie malienne a apporté son explication. « Ce sujet n’est pas à l’ordre du jour au Mali… », a-t-il indiqué en rapport avec l’installation d’une base militaire russe dans le pays instable.

« La tâche première des autorités maliennes est de faire en sorte que le Mali puisse assumer la responsabilité de sa sécurité, de la protection des personnes et des biens, de la protection de l’intégrité du territoire national, de l’unité et la souveraineté du Mali. Et c’est la responsabilité des autorités, la responsabilité des forces de défense et de sécurité maliennes, qui doivent pouvoir remplir ce rôle », a expliqué Abdoulaye Diop.

Il a poursuivi en indiquant que le Mali accepterait de l’aide de ses partenaires extérieurs sur le plan technique et une formation. Cependant, le chef de la diplomatie malienne a insisté sur le fait que son pays veut assurer sa propre sécurité. « À un moment donné, nous avons eu besoin d’une aide extérieure, nous l’avons demandée, nous ne l’excluons pas, mais la question d’une base militaire [russe] n’est pas à l’ordre du jour au Mali », a déclaré Diop à Sputnik.

Cette déclaration intervient alors que le haut fonctionnaire malien est arrivé à Moscou, la capitale russe pour un échange approfondi sur les questions mondiales et régionales, en mettant l’accent sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. Abdoulaye Diop a indiqué que le Mali s’attendait à ce que la Russie continue de fournir des armes et du matériel militaire au milieu de la menace terroriste persistante dans ce pays africain.