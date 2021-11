Mali: la France remet les clés d’une autre base militaire française à l’armée du pays

Après Kidal, la force Barkhane a transféré la base de Tessalit aux Forces Armées Maliennes. Les derniers contingents de Barkhane ont quitté la base de Tessalit le 15 novembre 2021.

Depuis juin, la France a décidé de changer sa stratégie militaire au Sahel. Dans le fond, il s’agit pour Paris de concentrer ses forces au Niger, en quittant notamment, les bases les plus au nord du Mali (Kidal, Tombouctou et Tessalit) et réduire ses effectifs dans la région d’ici 2023 à 2500-3000 hommes, contre plus de 5000 aujourd’hui.

Annoncée par Macron, la stratégie de restauration du disposition militaire de la France se concrétise progressivement. Ce mardi, l’état-major de l’armée française a annoncé que la force antidjihadiste Barkhane a transféré à l’armée malienne la base de Tessalit, dans le nord du Mali.

«Après celle de Kidal, l’emprise occupée par la force Barkhane à Tessalit a été transférée le 13 novembre aux Forces armées maliennes (FAMa). Les derniers soldats français ont quitté le site le 15 novembre», indique un communiqué de l’état-major. «Ce transfert a été progressif, maîtrisé et étroitement coordonné avec les FAMa et avec la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), dont un contingent de plusieurs centaines de militaires est déployé en permanence à Tessalit», selon le document. Il ne reste donc que la base de Tombouctou.

Le départ des troupes de Barkhane intervient en pleine crise diplomatique entre Paris et Bamako. Le Mali accuse la France de l’avoir abandonné en plein vol et exprime sa volonté de diversifier ses relations avec d’autres partenaires, afin de combler le vide laissé par les soldats Français. Des accusations qui ont fait mouche au plus haut sommet de l’Etat Français. Le patron de l’Elysée a regretté les déclarations maliennes qu’il a particulièrement dénoncées tout comme le ministre des affaires étrangères et Florence Parly, ministres des Armées.