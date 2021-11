Mali – Affaire Issa Kaou Djim: mise en place effective de la commission ad hoc

Le Conseil National de la Transition politique au Mali, a mis en place la commission ad hoc pour examiner l’incarcération du quatrième vice-président du Conseil national de transition (CNT, Parlement de la transition), Issa Kaou Djime.

A l’appel du président du Conseil national de Transition (CNT), le colonel Malick Diaw, les membres du Conseil se sont réunis lundi et ont procédé à la mise en place d’une commission ad hoc pour décider de la levée ou non de l’immunité parlementaire de Issa Kaou Djim. La commission ad hoc est composée de 15 membres et est présidée par Souleymane DE, président de la commission des Lois Constitutionnelles, de la législation, de la justice, des droits de l’Homme et des institutions de la République du CNT.

La commission ad hoc produira un rapport qui sera examiné en plénière par les membres du CNT. « Dès que nous auront fini avec les travaux, l’opinion nationale et internationale sera informée », explique un membre de la commission.

Interpellé à son domicile sis à Lafiabougou Taliko, le mardi 26 octobre 2021 aux environs de 19heures par la Gendarmerie du Camp I de Bamako, Issa Kaou Djime, accusé de trouble à l’ordre public et placé sous mandat de dépôt après son arrestation (jeudi), a été déféré au tribunal vendredi. Au terme de l’audience, il a été annoncé que la délibération du jugement est prévue pour le 3 décembre 2021. A noter que la Défense du mis en cause a plaidé pour sa libération provisoire à cause de son immunité parlementaire, en attendant le jour du délibéré.