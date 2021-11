Lutte contre l’insécurité: le Togo annonce le déploiement de nouveaux soldats au Mali

Le Togo va déployer de nouveaux soldats pour la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, selon un communiqué officiel qui ne donne pas de précision sur la date du départ du contingent togolais pour Bamako.

Le Togo s’apprête à déployer dans les prochaines heures de nouveaux soldats de la paix au Mali. Samedi, au Centre d’entraînement aux opérations de maintien de la paix (CEOMP) de Lomé, le 9ème bataillon togolais de la Minusma a effectué un ultime entretien avec le chef d’état-major des Forces Armées Togolaises (FAT), avant son déploiement.

La rencontre, à laquelle ont pris part de nombreux officiers et directeurs centraux de la Grande Muette, a été l’opportunité pour le commandement de rappeler les fondamentaux au personnel sur le départ, et transmettre le message du commandant suprême des armées et du ministre de tutelle, selon un communiqué officiel.

Au cours de leurs précédents déploiements sur le terrain, le bataillon a été notamment accompagné par des instructeurs de l’armée française, dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Pour rappel, le Togo, contributeur essentiel pour les missions de la paix onusienne, est fortement représenté au Mali, dans divers secteurs : sécurité, santé, social entre autres. Le professionnalisme des Casques bleus togolais est d’ailleurs régulièrement reconnu et honoré.