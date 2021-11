Lutte anti terroriste au Sahel: le Burkina va-t-il mettre en place le même dispositif que la RDC?

Après la République Démocratique du Congo (RDC), le Burkina Faso pourrait instaurer l’état de siège dans ses régions de l’Est pour lutter contre l’insécurité chronique qui y a fait nie, depuis bien longtemps. Ce dispositif juridique généralement mis en œuvre par le gouvernement en cas de péril imminent pour la nation, est fortement réclamé dans une note signée par plusieurs centaines des habitants de l’Est du Burkina Faso. Mais vu l’absence de résultats probants en RDC, l’Etat burkinabé va-t-il céder à la requête de cette frange partie de sa population?

Le Burkina Faso est l’un des pays les plus durement touchés par le terrorisme dans le Sahel. Depuis plus de 5 ans, l’Etat a perdu son autorité dans certaines parties du pays. Les attaques terroristes et kidnapping sont légion, instaurant ainsi la terreur et un climat d’insécurité qui poussent de nombreux habitants à l’exode, dans le but de trouver un abri, loin des crépitements des balles et hécatombes humaines.

Dans les régions de l’Est, c’est le désastre. Le bilan de l’insécurité est totalement déplorable. La situation étant désastreuse, les populations de cette partie du pays ont fini par se décider. A travers une note en date du dimanche 24 octobre et signée par une centaine d’habitants de l’Est, elles ont dénoncé une situation sécuritaire totalement dégradée, « marquée par l’occupation spatiale de la quasi-totalité de la Région par les groupes armés terroristes ».

Les signataires de la note déplorent une absence de l’Etat qu’ils vivent comme un abandon. Ils citent « la quasi-absence de l’Etat caractérisée par la fermeture des mairies, préfectures, commissariats de police, postes forestiers, bureaux de douanes, hauts commissariats et autres structures techniques déconcentrées de l’Etat » comme preuves et interpellent l’Etat à réagir face aux cris de désespoir des populations. Aussi, font-ils remarquer, une dégradation profonde du tissu économique et social caractérisée par la fermeture des infrastructures sociales de base (CSPS, écoles et autres infrastructures éducatives), des institutions bancaires et financières et la suspension de certains projets au développement qui plongent les populations dans la famine, la détresse, la misère, le désarroi…

Estimant que ce chaos conduit certaines personnes, par instinct de survie à s’engager aux côtés des groupes terroristes, les signataires de la note ont appelé l’Etat à instaurer l’état de siège dans la région de l’Est du pays. « Nous, filles et fils de la région de l’Est interpellons l’Etat sur l’extrême urgence : de déclarer l’état de siège dans la région de l’Est pour mieux extirper l’hydre terroriste dans les moindres confins de la région avec l’aide des FDS et VDP ».

Roch va-t-il exaucer le vœu de sa population?

L’Etat burkinabé va-t-il se plier à la volonté de la population de l’Est pour déclarer l’état de siège? La question s’impose en ce moment où, les regards des signataires de la note mentionnée plus haut, sont tournés vers le palais de Kossyam. Comparaison n’est pas raison certes, mais il est important de souligner que la mesure vivement demandée par cette frange partie de la population burkinabè, a été instaurée dans la région de l’Est de la RDC depuis plusieurs mois, mais les fruits peinent à tenir la promesse des fleurs.

Il faut dire que, jusque-là, les attaques n’ont cessé ni dans la Province de l’Ituri ou celle du Nord Kivu. La situation sécuritaire ne fait que se dégrader et les voix s’élèvent pour dénoncer l’inefficacité de l’état de siège. Eu égard de cette expérience qui ne comble toujours pas les aspirations profondes des populations de l’Est de la RDC, on se demande si Kabore va, en dépit de tout, tenter l’aventure, en répondant favorablement au cri de cœur de sa population de l’Est.