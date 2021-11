Lutte anti-terrorisme: le Niger va acheter des drones, des avions et des véhicules blindés turcs

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu avec son homologue du Niger, Mohamed Bazoum, le samedi 19 novembre 2021. D’après un communiqué de la présidence turc, le chef d’Etat du Niger a conclu avec Erdogan l’achat par le Niger de drones, d’avions militaires ainsi que des blindés turcs.

La Turquie renforce sa coopération Africaine. Après la mini tournée africaine du président Erdogan, le chef d’Etat turc continue de faire avancer sa diplomatie en Afrique même à distance. Samedi, il a échangé avec le président du Niger sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Les discussions élargies à plusieurs domaines ont été plus focalisées sur le plan sécuritaire, le Niger étant en proie aux attaques terroristes.

Au plan militaire, il a été convenu l’achat par le Niger, de plusieurs équipements militaires turcs destinés à outiller les forces armées nigériennes dans leur lutte contre le terrorisme. « Le président Recep Tayyip Erdogan a eu une conversation téléphonique avec le président du Niger Mohammed Bazoum (…) Le président Erdogan a déclaré que le drone armé TB2, l’avion de formation Hurkus et les véhicules blindés qui seront achetés par le Niger à la Turquie augmenteront les capacités des forces militaires et de sécurité de ce pays », selon un communiqué de la Radio et Télévision de Turquie (TRT) dont une copie a été transmise samedi à la presse locale par la présidence nigérienne.

Selon le communiqué de la TRT, le président Erdogan « a exprimé ses condoléances » pour les personnes tuées mardi dernier « dans les attaques armées » dans l’ouest nigérien et « précisé que la Turquie soutenait les efforts du Niger pour lutter contre le terrorisme ». Il s’est dit convaincu que le Niger poursuivra son étroite coopération dans la lutte contre l’organisation terroriste güleniste (FETO) », bête noire du régime turc, relève par ailleurs le communiqué de la TRT.