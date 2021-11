Lutte anti-covid: le Togo reçoit de nouvelles doses du vaccin américain Johnson & Johnson

Après avoir réceptionné plus de 700 000 doses de vaccin chinois Sinovac, le mardi 26 octobre, le Togo a renforcé son stock vaccinal avec 475 200 nouvelles doses de vaccin Johnson and Johnson réceptionnées ce lundi 1er novembre 2021.

Le Togo a officiellement reçu lundi, 475 200 nouvelles doses de vaccin Johnson and Johnson. Le lot, fourni via le mécanisme de fonds africain pour l’acquisition de vaccins (AVAT), a été accueilli à l’aéroport international de Lomé par le ministre de la santé, Moustafa Mijiyawa, entouré des responsables de la riposte anti-Covid, et des partenaires onusiens.

En effet, l’acquisition de ces doses s’inscrit dans le cadre d’une commande globale de 4 millions de doses de ce vaccin opérée par l’Etat. Le Togo, qui était le premier pays africain à bénéficier de doses de ce vaccin produit sur le continent, porte à près de 600 000 doses le nombre de vaccin Johnson & Johnson acquis à ce jour. Selon le ministre de la santé, “le Togo dispose actuellement d’un stock de plus d’un million de doses de vaccin dans les centres de vaccination”.

Pour rappel, les vaccins Johnson & Johnson, avaient concerné les personnes âgées de 20 ans et plus, n’ayant reçu aucun autre vaccin contre le Covid-19. Elles s’administrent en une seule dose de 0,5 ml par voie intramusculaire. L’objectif des autorités sanitaires étant d’accélérer la stratégie vaccinale déployée par le Gouvernement, et qui doit permettre d’immuniser au moins 60% de la population cible.