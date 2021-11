L’UE reconnaît le Pass vaccinal togolais, une première en Afrique subsaharienne

Le pass vaccinal togolais est désormais reconnu par les 27 pays de l’Union européenne. Le Togo devient ainsi le premier pays d’Afrique subsaharienne dont le certificat de vaccination Covid-19 numérique est reconnu par l’Union européenne.

Le gouvernement togolais et la Délégation de l’Union européenne ont annoncé, jeudi 25 novembre, la reconnaissance du certificat de vaccination numérique du Togo dans les 27 pays de l’Union européenne. La mesure sera effective à compter du jeudi 25 novembre 2021.

Le Togo devient ainsi le premier pays d’Afrique subsaharienne dont le certificat de vaccination Covid-19 numérique est reconnu dans les 27 pays de l’UE. Concrètement, les voyageurs togolais totalement vaccinés et disposant du nouveau certificat pourront désormais accéder aux lieux soumis à la présentation du certificat de vaccination COVID-19 dans l’espace européen. De même, les voyageurs munis d’un certificat de vaccination européen pourront le présenter au Togo dans les lieux où ce certificat sera exigé.

Cette avancée est justifiée notamment par le niveau relativement élevé de vaccination dans le pays. « Le gouvernement togolais a en effet mis en place une stratégie de vaccination efficace de la population qui place le Togo au rang des pays les mieux vaccinés de la sous-région », indique la communication conjointe, avec plus d’un million de personnes, soit 25% de la population cible togolaise, déjà enregistrés sur la plateforme numérique d’enrôlement et de suivi des personnes vaccinées.

« La reconnaissance du certificat togolais par le système européen atteste de l’importance pour notre pays de construire des solutions numériques interopérables qui répondent aux normes et aux standards internationaux », s’est réjouie Cina Lawson, ministre de l’Economie numérique et de la Transformation digitale. A ce jour, le Togo a administré en tout 1,5 million de doses, représentant 18,2 doses pour cent habitants, et 6,1 % de sa population complètement vaccinée, selon les données compilées par la plateforme Our world in Data.