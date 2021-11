L’Ouganda et la RDC mènent des raids aériens conjoints contre des positions du groupe rebelle ADF

L’armée ougandaise a procédé à des frappes aériennes et d’artillerie contre des positions du groupe rebelle Forces démocratiques alliées (ADF) en République démocratique du Congo, mardi. La veille, le président congolais Félix Tshisekedi l’avait autorisée à traverser la frontière pour combattre ce groupe responsable de massacres dans l’est du pays.

L’armée ougandaise a lancé des raids aériens et d’artillerie contre le groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF) dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), dans le cadre d’une opération convenue avec les forces congolaises. « Ce matin, nous avons lancé des frappes aériennes et d’artillerie conjointes contre les camps des ADF avec nos alliés congolais », a déclaré un porte-parole de la Force de défense populaire de l’Ouganda dans un message sur Twitter mardi.

Pour sa part, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement de la RDC et ministre de la communication, a déclaré qu’« une action ciblée et concertée avec l’armée ougandaise a commencé aujourd’hui par des frappes aériennes et des tirs d’artillerie depuis l’Ouganda contre les positions des terroristes ADF en RDC ».

Les autorités ougandaises ont accusé les ADF d’être responsables d’attentats-suicides meurtriers dans la capitale, Kampala, au début du mois. Le groupe armé a été accusé de mener des dizaines d’attaques dans l’est de la RDC. Lundi, le gouvernement de la RDC avait affirmé que les deux armées échangeaient des informations depuis de nombreux mois et qu’aucune troupe ougandaise ne se trouvait actuellement dans le pays. « Nous n’avons pas dit qu’il y aura des opérations conjointes. Nous avons dit qu’il y aura des actions concertées », avait déclaré Muyaya lors d’une conférence de presse, sans donner plus de détails. « S’il y a besoin de monter d’un cran, nous le ferons ».

Des habitants ont dit avoir entendu des explosions mardi matin dans le territoire de Watalinga, dans la province du Nord-Kivu, à la frontière de l’est de la RDC. « Il y a une véritable panique ici à la maison, surtout parce que nous n’avons pas été informés de cette situation », a déclaré Julien Ngandayabo, un habitant, à l’agence de presse Reuters. « Nous avons trop souffert avec les ADF, qui ont massacré nos familles. Nous attendons de voir si c’est la solution. »

L’ADF a été fondée en Ouganda en 1995 et s’est ensuite déplacée en RDC où elle fait partie des dizaines de groupes armés qui cherchent à contrôler le territoire et les ressources minérales dans l’est du pays. Le groupe, que les États-Unis ont officiellement lié à ISIL (ISIS), a été tenu responsable des attentats-suicides du 16 novembre au cœur de la capitale ougandaise, qui ont fait sept morts, dont les trois kamikazes, et des dizaines de blessés.

L’attentat du 16 novembre est le troisième revendiqué par ISIL en Ouganda. Il a également revendiqué une attaque dans un restaurant de porc dans la banlieue de Kampala le 23 octobre, qui a tué une serveuse, tandis qu’une troisième attaque le 8 octobre n’a fait aucun mort.

Ces derniers jours, les informations relatives à la campagne transfrontalière proposée ont suscité l’inquiétude de certains Congolais, qui se souviennent du rôle de l’Ouganda dans les guerres civiles qui ont pris fin en 2003. Le gouvernement congolais réclame toujours à l’Ouganda plus de 13 milliards de dollars de réparations pour son implication dans le conflit.