L’Iran déjoue un acte de piraterie des Etats-Unis contre un pétrolier en mer d’Oman (Média)

Les forces militaires iraniennes ont déjoué une tentative américaine de s’emparer d’un pétrolier iranien dans la mer d’Oman, ont rapporté mercredi, les médias d’Etat.

Selon un rapport de l’agence de presse iranienne Mehr News, la force navale du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déjoué la tentative de la marine américaine de voler du pétrole iranien dans la mer d’Oman. Press Tv rapporte également la même information et précise que l’IRGC avait réussi à chasser les forces américaines dans la mer d’Oman et que le navire est maintenant de retour dans les eaux iraniennes.

L’émission d’information en direct de Press TV a déclaré que les États-Unis avaient utilisé des hélicoptères pour tenter de chasser le pétrolier. La chaîne d’information a affirmé que les États-Unis tentaient de transférer du pétrole iranien vers un autre navire. Mehr News poursuit la narration de l’incident et indique que ‘les forces américaines ont ensuite poursuivi le pétrolier à l’aide de plusieurs hélicoptères et navires de guerre, mais ont échoué en raison des forces décisives et autoritaires du Corps des gardiens de la révolution islamique’.

Selon la même source, le CGRI a annoncé qu’il publierait sous peu la vidéo connexe de la tentative d’acte de piraterie américaine. Les autorités américaines n’ont pas encore réagi à ces déclarations et aucune source officielle iranienne n’a également confirmé les informations pour le moment.