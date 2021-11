Liquidation des biens de l’ex OCBN: le Bénin et le Niger donnent leur accord

Le Bénin et le Niger accordent leur violon sur la liquidation des biens de l’organisation commune Bénin-Niger (OCBN). C’est à la faveur de la 11 ème session de la Grande Commission Mixte de Coopération entre le Bénin et le Niger qui s’est tenu à Cotonou les 22 et 23 Novembre dernier.

Pendant les travaux de la onzième session de la Grande Commission Mixte de Coopération entre le Bénin et le Niger, le Bénin représenté par le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci et le Niger par El Mouctar Mohamed Youssouf, le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, des affaires étrangères et de la coopération, ont examiné les recommandations des experts sur la liquidation des biens de l’ex-Ocbn.

Après l’examen desdites recommandations, les deux ministres ont approuvé la liquidation des biens de l’ex organisation commune Bénin Niger ( OCBN). Un liquidateur avait déjà été nommé par le chef de l’Etat béninois.

En dehors du dossier relatif à la liquidation des biens de l’OCBN, les deux diplomates ont également approuvé les recommandations relatives à la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou-Abidjan, à la réhabilitation du corridor Bénin-Niger et au projet de construction du pipeline Niger-Bénin.

Les deux pays ont également convenu au cours des échanges de la mise en œuvre effective des accords en matière d’exploitation d’une ligne aérienne directe entre le Bénin et le Niger.

L’Organisation commune Bénin-Niger (OCBN) a été créée en 1959 d’abord sous le nom de Organisation commune Dahomey-Niger, puis en 1975 Bénin-Niger. Elle s’est donnée pour mission de favoriser le commerce entre les deux États qui étaient encore en ce moment des colonies françaises. La première action de cette organisation était de gérer la ligne de chemin de fer Cotonou-Parakou construite dans les années 1930.

Mais suite à des années d’inactivité pour mauvaise gestion, les députés béninois ont à travers une loi votée le lundi 3 Août autorisé la dissolution de l’Organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports (Ocbn). Cette loi permet au président de la République de ratifier l’accord de dissolution de l’entreprise signé entre le Bénin et le Niger en 2015.

Le 14 Octobre 2020, le président de la République du Bénin a pris le décret N°2020-505 portant nomination d’un liquidateur de l’organisation commune Bénin Niger. Le sieur Raoul Kossi Koussé fut alors nommé en qualité de liquidateur de l’OCBN.