Libye – Présidentielle: la Commission électorale publie la liste des candidats retenus

La Commission électorale de la Libye a publié mercredi soir, la liste des candidats retenus pour l’élection présidentielle avec la confirmation du rejet des dossiers de Saif al-Islam Kadhafi.

Le NHEC (la Commission électorale) a rendu public une liste de 73 candidats à la présidentielle dont le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah et le chef de guerre, le maréchal Khalifa Haftar. Aussi, le président du Parlement Aguila Saleh et l’ancien ministre de l’Intérieur Fathi Bashagha sont toujours en lice. Selon les informations, 25 personnalités du pays ont vu leur candidature rejetée pour n’avoir pas rempli les conditions légales nécessaires.

Outre Saif al-Islam Kadhafi qui figure sur la liste des personnes recalées, l’ancien Premier ministre Ali Zeidan, l’ancien président du Congrès national général Nouri Boushamin, le secrétaire de Kadhafi Bashir Saleh et un haut dirigeant du régime de Kadhafi, Muhammad al-Sharif, ont été également recalés. Cependant, la Commission électorale a souligné que les candidats pouvaient faire appel de ces décisions dans un délai de 12 jours fixé par la loi.

Le NHEC a expliqué que les noms exclus de la course n’avaient pas les conditions nécessaires pour se présenter selon le procureur général, le chef de l’Agence d’enquête criminelle et l’Autorité des passeports et de la nationalité. L’élection présidentielle en Libye est prévue pour se dérouler le 24 décembre 2021. Un scrutin qui devrait permettre au pays de relancer sa réunification.