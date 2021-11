Libye: le maréchal Khalifa Haftar condamné à mort par un tribunal militaire

Le chef de l’Armée nationale libyenne (ANL) Khalifa Haftar a été condamné par contumace par un tribunal libyen à la peine de mort, rapporte TRT World vendredi.

Selon les informations, un tribunal militaire de la ville libyenne de Misrata a prononcé une condamnation à mort par contumace contre le chef de guerre Khalifa Haftar. Il lui est reproché le bombardement d’un collège de défense aérienne en 2019, qui a coûté la vie à un soldat libyen.

La chaine de télévision libyenne Al-Ahrar, a indiqué que la décision a été rendue jeudi et un mandat d’arrêt a été émise contre Haftar, par le bureau du procureur militaire. La police militaire de Libye a également été mandatée pour exécuter le mandat et faire exécuter la sentence du tribunal contre Haftar et six autres officiers de haut rang.

La décision stipule que les accusés sont définitivement privés de leurs droits civils et expulsés du service militaire pour violation du Code pénal militaire, rapporte TRT World. La décision intervient au lendemain de la publication par la Commission suprême des élections nationales en Libye, d’une liste préliminaire de candidatures retenues pour la présidentielle, avec Khalifa Haftar dessus. La suite de ce processus électoral reste incertaine avec ces nouveaux développements.