L’Europe est redevenue l’épicentre du Coronavirus avec la flambée des nouveaux cas (OMS)

Alors que les européens ont été les premiers à se faire approvisionner en vaccin contre la Covid-19, au plus fort de la pandémie, l’OMS annonce que le continent redevient aujourd’hui, l’épicentre de la maladie respiratoire.

Selon des responsables de l’Organisation mondiale de la Santé, les cas de contamination au coronavirus en Europe ont connu une augmentation de plus de 50% au cours du mois dernier, ce qui en fait l’épicentre de la pandémie malgré un approvisionnement suffisant en vaccins. La plupart des vaccins produits sur le vieux continent y sont restés et les pays y ont accès en nombre suffisant pour vacciner une grande partie de leur population. Cependant le mal perdure et reprend de plus belle.

Selon le chef des urgences de l’OMS, le Dr Michael Ryan, lors d’un point de presse jeudi, « il y a peut-être beaucoup de vaccins disponibles, mais la prise de vaccin n’a pas été égale ». Il a appelé les autorités européennes à « combler l’écart » dans les vaccinations.

Cependant, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que les pays qui ont vacciné plus de 40% de leur population devraient arrêter et plutôt donner leurs doses aux pays en développement qui n’ont pas encore offert à leurs citoyens une première dose. « Plus aucun rappel ne devrait être administré, sauf aux personnes immunodéprimées », a déclaré Tedros.

La résurgence de la maladie en Europe pose le problème de l’efficacité des vaccins utilisés et également des mesures de prévention. En Europe, les vaccins utilisés sont ceux de Pfizer et AstraZeneca et malgré cela, la maladie continue de faire son chemin. Selon un classement du New York Time des vaccins dans le monde selon leur efficacité, les produits Pfizer et AstraZeneca arrivent respectivement en 5e et 6e position derrière quatre autres vaccins, tous chinois.