Les séparatistes camerounais attaquent le Nigéria et massacrent plusieurs personnes

Selon les informations, des combattants séparatistes anglophones du Cameroun ont pris d’assaut un village du Nigéria dans le gouvernement local de Takum, dans l’État de Taraba et y ont semé la terreur en massacrant plus d’une dizaine de personnes.

Au moins 11 personnes, dont un chef traditionnel, ont été tuées lors d’une attaque de séparatistes anglophones camerounais contre un village de Takum, une communauté frontalière entre l’État de Taraba au Nigéria et la République du Cameroun.

Selon un rapport de Channels Television citant Joseph Manga, l’assistant spécial principal du gouverneur de l’État de Taraba, les assaillants identifiés comme des soldats ambazoniens (du nom donné aux régions anglophones camerounaises par les séparatistes) avaient d’abord attaqué la communauté frontalière de la République du Cameroun avant de se rendre au Nigéria pour semer la pagaille.

« Les soldats séparatistes ambazoniens ont attaqué mon village de Manga, une communauté frontalière entre l’État de Taraba et la République du Cameroun dans la LGA de Takum », a-t-il déclaré. « Ils ont tout d’abord attaqué un village de l’autre côté de la ligne de partage et tué des gens avant de traverser pour faire de même ici » au Nigéria, ajoute-t-il indiquant que « mon frère aîné est le chef traditionnel là-bas ; ils ont tendu une embuscade et l’ont tué dans son palais avant de commencer à tuer d’autres ».

« Le nombre de morts pour le moment est de 11 y compris mon frère le chef traditionnel, nous ratissons toujours la brousse pour récupérer plus de corps ou peut-être ceux qui se cachent », a indiqué le responsable local. Selon les certaines informations glanées, le nombre de morts pourrait augmenter car plusieurs membres de la communauté attaquée seraient toujours portés disparus.

Pour sa part, le président de la zone de gouvernement local, Shiban Tikari, s’est rendu sur les lieux de l’attaque et a indiqué que « je peux vous confirmer que nous avons jusqu’à présent récupéré 5 corps sur les lieux et que d’autres sont toujours en train d’être triés dans la brousse voisine ». Il poursuit en ajoutant que « mon équipe aux côtés de l’armée s’est rendue pour rétablir la normalité et s’assurer qu’une telle chose ne se répète pas ». « Pour l’instant, nous ne connaissons pas ceux qui sont venus attaquer mais des nouvelles ont filtré en disant qu’il s’agissait de soldats séparatistes ambazoniens de la République du Cameroun », indique-t-il.