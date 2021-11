Les projets militaires chinois dans les eaux africaines inquiètent les États-Unis

La Chine semble vouloir installer une base navale sur la côte ouest de l’Afrique. C’est l’une des raisons de la première tournée africaine du Secrétaire d’Etat américain qui a bouclé un voyage aux enjeux géopolitiques et géostratégiques au Kenya au Sénégal et au Nigeria.

Du mercredi 17 au samedi 20 novembre 2021, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a effectué une tournée africaine de cinq jours qui l’a conduit du Kenya au Sénégal, en passant par le Nigeria. Les efforts déployés par l’administration Biden pour revitaliser la démocratie en Afrique étaient au cœur de ce voyage, dans un contexte marqué par une série de coups d’État au Soudan, au Mali et en Guinée, et par les percées de la Russie et de la Chine en Afrique.

Les projets militaires chinois dans l’Atlantique

Lors d’une interview accordée à Associated Press, le général Stephen Townsend, qui dirige le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (Africom), s’est inquiété de la potentielle construction d’une base militaire chinoise sur la côte ouest du continent. Selon lui, la Chine est entrée en contact avec plusieurs nations africaines afin de négocier l’ouverture d’une telle installation.

Townsend explique que Pékin n’est pas encore fixé quant à l’emplacement précis de sa future base. Des pays situés aussi bien au nord (comme la Mauritanie) qu’au sud (comme la Namibie) auraient ainsi été contactés. Si cet objectif était atteint, cela permettrait à la Chine d’avoir une présence stratégique sur les océans (Atlantique et Pacifique).

« Les Chinois selon l’État major américain cherchent un endroit où ils peuvent réarmer et réparer des navires. C’est de plus en plus utile en cas de conflit », a indiqué Stephen Townsend, qui dirige le commandement des États-Unis pour l’Afrique qui coordonne toutes les activités militaires américaines sur le continent. «Ils sont très bien engagés dans cette voie à Djibouti où la Chine dispose une base militaire à l’instar de la Turquie des États-Unis et de la France. Les Chinois tournent maintenant leur regard vers la côte atlantique et cherchent à avoir une base là-bas ».

La présence croissante de la Chine dans le monde

Actuellement, l’administration Biden a l’ambition de se démarquer de celle de son prédécesseur Donald Trump, lequel ne faisait pas mystère de son désintérêt pour l’Afrique et fut le seul président en plusieurs décennies à ne pas se rendre sur le continent. Avec les grandes ambitions de Pékin qui déploie ses nouvelles routes de la soie dans toute l’Afrique à travers des projets gigantesques, les États-Unis s’inquiète véritablement.

Selon de nouvelles données, la Chine distribue au moins deux fois plus d’argent pour le développement que les États-Unis et d’autres grandes puissances, la plupart sous forme de prêts risqués à taux d’intérêts élevés accordés par les banques d’État chinoises. Le simple montant des prêts chinois est surprenant. Il n’y a pas si longtemps, la Chine recevait de l’aide étrangère, mais aujourd’hui, les rôles sont inversés.