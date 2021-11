Les onze plus grands constructeurs automobiles en Afrique

En Afrique plusieurs pays ont leur propre industrie automobile avec des véhicules entièrement conçus et fabriqués sur place. Voici le top 11 des pays africains qui possèdent une industrie automobile active.

La demande en Afrique en matière d’automobile est forte mais malgré les offres assez variées des constructeurs africains, la consommation reste celle des véhicules importés. Le média BEESO a proposé un classement de 11 des plus grands constructeurs automobiles africains.

11) Kantanka (Ghana)

L’entreprise assemble ses véhicules de tourisme dans son usine de fabrication de Gomoa Mpota dans la région centrale du Ghana.

10) Innoson Vehicle Manufacturing Co, LTD. (Nigeria)

Innoson Vehicle Manufacturing Co, LTD (IVM) est une société basée au Nigéria qui a été fondée par le principal industriel nigérian Innocent Chukwuma. La société possède une usine de fabrication dans l’État d’Anambra, dans le sud-est du Nigéria. IVM Umu et IVM Uzo sont les modèles de la société. Le Nigéria encourage la fabrication locale d’automobiles et décourage l’importation d’automobiles entièrement assemblées.

9) Wallyscar (Tunisie)

Le constructeur tunisien Wallyscar a été fondé en 2007 par Zied Guiga. La société est basée à La Marsa et vend 600 unités par an. Ses automobiles sont vendues dans des pays comme le Qatar, le Maroc, la France, l’Espagne et le Panama.

8) Optimal Energy Joule (Afrique du Sud)

Optimal Energy Joule est une société sud-africaine basée à Cape Town. La société a dévoilé un modèle, Joule, au Mondial de l’Automobile 2008. Cependant, il n’a jamais été commercialisé. La société a annoncé son intention de fermer en 2012.

7) Kiira Motors (Ouganda)

Société ougandaise Kiira Motors Corporation s’est affichée comme la première voiture électronique hybride Kiira EV smack à Nairobi en 2014. Le véhicule a été conçu et fabriqué en Ouganda.

6) Advanced Automotive Design (Afrique du Sud)

Advanced Automotive Design est un constructeur automobile sud-africain. Il a été fondé en 1995 par Brian Glover et Rhys Edwards. Il est situé à Die Wilgers, Pretoria. Shaka Giotto et Shaka Nynya sont les modèles populaires de la société.

5) Bailey Edwards Cars (Afrique du Sud)

Bailey Edwards Cars est un fabricant de voitures de sport bien connu situé en Afrique du Sud. La société fabrique des voitures de sport pour les pistes de course et pour la route. La marque a excellé face aux concurrents puissants du marché des voitures de sport.

4) Saroukh el-Jamahiriya (Libye)

Le Saroukh el-Jamahiriya (roquette libyenne) est un salon à 5 passagers dans un vert révolutionnaire libyen métallisé aux vitres teintées. Cet élégant véhicule de style James Bond a été dévoilé en 1999. Dukhali Al-Meghareff, président de la société libyenne d’investissements nationaux dans le pays, qui a produit le prototype, l’a présentée comme un révolutionnaire de l’industrie automobile.

3) Birkin Cars (Afrique du Sud)

Le constructeur automobile Birkin Cars, basé en Afrique du Sud, a été fondé en 1982. Il est réputé pour son véhicule S3 Roadster, une copie du Lotus Super 7 en kit-car. John Watson est le fondateur et le propriétaire de Birkin Cars. Depuis les années 1980, la société s’est agrandie à plusieurs reprises, mais a conservé sa base d’exploitation près de Durban, en Afrique du Sud.

2) Perana Performance Group (Afrique du Sud)

Ce développeur automobile sud-africain est situé à Port Elizabeth. Il a été fondé fin 2007. Les voitures de la société sont fabriquées dans leur usine Hi-Tech Automotive & Superformance. Les voitures Perana incluent la Z-One.

1) Laraki (Maroc)

Laraki est une société marocaine créée à Casablanca en 1999 pour fabriquer et vendre des voitures de sport de luxe de haute performance. Fulgura, Borac et Epitome sont des modèles proposés par Laraki. Le designer marocain Abdeslam Laraki est le propriétaire de Laraki.