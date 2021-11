« Les œuvres ne revêtent pour la République, aucun caractère religieux, ni spirituel », Patrice Talon

Ce mercredi 10 novembre 2021, le Bénin a accueilli les 26 œuvres d’art du Bénin, pillées par les troupes coloniales françaises. Pour le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, ces « œuvres ne revêtent pour la République d’aucun caractère religieux, ni spirituel ». Une déclaration qui vient repréciser sa déclaration faite en janvier 2017 à savoir, « nous n’avons pas l’intention de faire la promotion de la religion Vodoun, mais de la culture Vodoun« .

Les 26 trésors royaux restitués au Bénin par la France sont déjà à Cotonou. Après l’accueil de ses biens culturels à l’aéroport de Cotonou, le Président Patrice TALON, a reçu solennellement les 26 trésors au Palais de la Marina. Lors de cette cérémonie de réception, le Président Patrice Talon a tenu à repréciser la valeur culturelle, religieuse de ces trésors.

Selon le Président Talon, après l’étape d’acclimatation, ces œuvres feront l’objet d’une exposition à la Présidence de la République à Cotonou. » Les 26 œuvres qui vont séjourner ici, d’abord pendant 2 mois, pour ne pas subir un choc thermique, vont à la suite être exposé ici au Palais et accessible à tout le monde. Les béninois, comme les étrangers auront accès à la Présidente de la République … et auront l’occasion d’aller admirer ces œuvres, qui au delà de leur beauté artistique, constitue pour nous, le témoignage de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, notre grandeur. » a déclaré le Président de la République, au Palais de la Marina, mercredi 10 Novembre 2021.

« Chacun, les visitant, sera tout à fait libre, d’échanger avec ces œuvres, les sentiments profonds qui les animent, ou qui l’anime. Chacun sera libre de tisser, d’établir avec ces reliques, le lien qu’il lui plaira d’établir. Mais, dans notre identité commune républicaine, laïque, ces œuvres ne revêtent pour la République d’aucun caractère religieux, ni spirituel. Si la spiritualité qu’on peut leur conférer n’est qu’une spiritualité neutre, alors, elle est républicaine. » a clairement déclaré sans ambages, Patrice TALON. Et de continuer, « mais, si c’est une spiritualité particulière, liée à un courant spirituel, alors, la république la respecte mais ne la porterait pas. Les œuvres que ce soit ici, ou demain à Ouidah, ou après demain au musée de l’épopée des rois et de Amazones d’Abomey, seront dans des espaces de la République. Et à ce titre, sont dépourvues de toutes considérations religieuses. Chacun pouvant, à son aise, établir le lien qu’il veut avec celles-ci. »

En effet, en janvier 2017, lors de la cérémonie de présentation du programme d’actions du gouvernement, le président béninois Patrice Talon avait fait une déclaration qui a fait le tour de la toile. « Nous n’avons pas l’intention de faire la promotion de la religion Vodoun. Mais nous devons reconnaître que nous avons une histoire, une origine, nous venons de quelque part. Si l’Europe est de culture judéo-chrétienne, si l’Orient se réclame de culture islamique, l’Afrique est de quelle culture ? Nos parents étaient des païens, ils ont créé des danses, des dessins, des masques et c’est cela qui a constitué notre patrimoine culturel et qui inspire nos artistes. L’Afrique est de culture Vodoun. Aujourd’hui, l’Afrique est laïque, elle est musulmane, elle est catholique, elle est même bouddhiste parfois, mais elle est de culture Vodoun » avait t-il déclaré, suscitant moult réaction.