Les États-Unis vont retirer l’Éthiopie, la Guinée et le Mali du programme AGOA

Dès l’année prochaine, trois pays seront retirés par les Etats-Unis de l’Africain Growth and Opportunity Act (AGOA, en français Loi sur le développement et les opportunités africaines). Il s’agit de l’Ethiopie, de la Guinée et du Mali. Ces trois pays seront retirés à compter du 1er janvier 2022, en raison de « mesures prises par leurs gouvernements en violation du statut de l’AGOA », note le communiqué de la présidence des Etats-Unis.

Le président américain Joe Biden a annoncé qu’il annulait d’importants avantages commerciaux accordés à l’Éthiopie, en raison de violations des droits humains perpétrés dans le cadre de la campagne militaire autour de la région dissidente du Tigré, rapporte AFP. Cette année, la Guinée et le Mali ont enregistré des coups d’Etat militaire. Plusieurs personnes ont été arrêtées et détenues sans compter les personnes tuées.

L’African Growth and Opportunity Act (AGOA, en français Loi sur le développement et les opportunités africaines) est une loi du Congrès américain adoptée en mai 2000 par le Congrès des États-Unis et signée par le président Bill Clinton. Le but de cette loi est de soutenir l’économie des pays africains en leur facilitant l’accès au marché américain s’ils suivent les principes de l’économie libérale.

Cette union représente un intérêt réciproque pour les deux parties, les pays africains ayant ainsi la possibilité de s’affirmer progressivement sur la scène mondiale en entrant dans la mondialisation, et les États-Unis bénéficiant ainsi d’une nouvelle source d’approvisionnement, notamment en pétrole. Le programme AGOA permet aux pays de l’Afrique Subsaharienne d’exporter sur le marché américain sans droit de douanes.