Les Etats-Unis mettent en garde Israël contre les attaques sur des installations nucléaires iraniennes

Les Etats-Unis mettent en garde Israël contre les attaques « contre-productives » contre les installations nucléaires iraniennes. Selon Washington, ces attaques ont participé à accroître le taux d’enrichissement de l’uranium par l’Iran.

Les attaques contre les installations nucléaires iraniennes « peuvent être satisfaisantes sur le plan tactique, mais elles sont finalement contre-productives », ont indiqué des responsables américains lundi cités par le New York Times. Selon le Time, citant des personnes proches, des discussions qualifiées de « meilleur plan de reconstruction de Téhéran », sont menées en coulisses.

Selon le rapport du New York Times, les hauts fonctionnaires américains ont indiqué qu’Israël a effectué quatre explosions dans des installations nucléaires iraniennes et assassiné le meilleur scientifique nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh ; ceci, au cours des 20 derniers mois. Le but de ces attaques, est de détruire les centrifugeuses iraniennes qui produisent du combustible nucléaire et à ruiner les plans possibles de Téhéran de construire une bombe nucléaire.

Cependant, peu de temps après ces attaques, les Iraniens ont pu remettre leurs installations en service et reconstruire les machines endommagées avec des pièces plus récentes et plus efficaces. « Quand une usine qui fabriquait des pièces de centrifugeuses clés a subi ce qui ressemblait à une explosion paralysante à la fin du printemps, détruisant une grande partie du stock de pièces et les caméras et capteurs installés par les inspecteurs internationaux, la production a repris à la fin de l’été », a rapporté le rapport du Times.

Selon Washington, les attaques israéliennes contre l’Iran ont également ravivé les tensions entre l’Iran et l’Occident avant les importants pourparlers nucléaires du 29 novembre, paralysant les efforts pour revenir à l’accord nucléaire de 2015. Selon TRT World, les responsables israéliens ont décidé d’ignorer l’avertissement américain affirmant qu’ils n’avaient pas l’intention d’abandonner. Un rapport démenti par Téhéran, fait état de ce que l’Iran serait à quelques semaines de posséder une bombe nucléaire.