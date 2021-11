Les dirigeants d’Afrique francophone «sont les plus grands valets de la planète», Kemi Seba

Kemi Seba n’a pas été du tout tendre avec les chefs d’Etat africains dans une déclaration sur les réseaux sociaux en ce qui concerne l’occupation militaire française en Afrique. Selon le panafricaniste, les présidents d’Afrique francophone sont des « valets » de la France.

Lors d’une déclaration sur sa page Facebook, l’activiste panafricaniste s’en est pris aux dirigeants africains qui selon lui ne se font que dicter les choses par leur « maître » français. « L’armée française et l’oligarchie française ressemble à un mari qui passe son temps à tabasser, à violenter son épouse, ‘Mama Africa’, la plus belle femme du monde. Et quand celle-ci demande le divorce, celui-ci accentue ses coups (…) », indique Kemi Seba dans une métaphore pour expliquer le comportement français envers le continent africain francophone.

« ‘Mama Africa’, malheureusement, a des parents, nos président africains, qui lui refusent le droit de pouvoir jouir de sa liberté ; qui lui refuse le droit de pouvoir matérialiser le divorce, sa volonté de se séparer », a ajouté l’activiste indiquant que « chaque peuple a le droit de décider de sa propre destinée ». Kemi Seba a ensuite annoncé, comme le printemps arabe, « l’orage africain » qui va bousculer les lignes. « En bousculant le parrain (la France), on va bousculer le parrainé (les dirigeants africains) », assure le panafricaniste.

« Aucun de ceux qui se soumettent à la France, ne resteront au pouvoir », a avertit Kemi Seba en évoquant le résultat que donnera l’orage africain qu’il annonce et qui, d’ailleurs aurait déjà commencé. Il donne pour exemple le Mali et la Guinée dont il soutient les dirigeants militaires Assimi Goita et Mamady Doumbouya. « Nous allons nous mobiliser pour que tous ceux qui soutiennent l’oligarchie française, quittent le pouvoir, (…) pour que nos régimes désormais soient des régimes qui sont en harmonie avec les volontés du peuple », assure Kemi Seba.

« Puisqu’on a des présidents soi-disant technocrates incompétents, la société civile va pousser pour faire en sorte que des militaires patriotes prennent leurs responsabilités et ce sera la jonction de ces deux entités qui va donner lieu à la question de la souveraineté. C’est la seule chose que nous pouvons faire, c’est la seule solution ». Parlant des dirigeants d’Afrique francophone, Seba indique que la France à « la Chance d’avoir des ‘toutous’ bien dressés », des ‘valets’ derrière lesquels elle se cache pour agir.

Pour l’activiste, les chefs d’Etat d’Afrique francophone « sont les plus grands valets de la planète ». « Il n’y a pas plus serviles, il n’y a pas plus soumis que les dirigeants du G5 Sahel et plus globalement d’Afrique francophone, disons-le avec clarté », insiste Kemi Seba qui assure que la population africaine ne se laissera pas faire car elle ne veut pas se comporter comme des « esclaves ». « Nous sommes une génération d’autodétermination », assure-t-il.