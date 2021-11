« Le seul messie de l’Afrique, ce sera l’Afrique elle-même », Kemi Seba

Alors que les forces françaises ont été impliquées dans la mort de plusieurs civils au Niger lors d’une manifestation contre un de leur convoi, le panafricaniste Kemi Seba appelle encore une fois au départ des « forces d’occupation ».

Samedi, une manifestation au Niger contre un convoi de l’armée française a viré au drame et au moins deux manifestants ont été tués. Dans une vidéo sur sa page Facebook dimanche, l’activiste Kemi Seba a salué la mémoire des victimes et a insisté sur le fait que les forces françaises devraient partir du continent. Selon Seba, les propos des autorités françaises sur le fait que les manifestants sont manipulés, sont inexactes car il ne s’agit que personnes avides de souveraineté.

« Le seul messie de l’Afrique, ce sera l’Afrique elle-même », a indiqué l’activiste s’adressant à la France qui accuse la Russie et d’autres puissances de susciter un sentiment anti-français au sein de la population africaine. « Vous ne nous ferez plus passer pour des gens qui veulent vous remplacer par les russes ou par les turcs (…) parce que personne n’a besoin de nous motiver pour dire ‘France dehors !’. Nous voulons la fin de l’impérialisme français et de toute sorte d’impérialisme ».

Le panafricaniste poursuit ses propos en s’adressant au chef de la diplomatie françaises Jean-Yves Le Drian. « … retirez vos troupes du Sahel parce que vous n’avez rien à y faire. Retirez vos soldats qui, pour la plupart, sont des gens sans repères qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils sont là parce qu’on leur a fait croire qu’ils venaient défendre la justice alors que c’est une armée d’occupation colonialiste », avertit Kemi Seba.