Le pape François remercie les journalistes pour avoir révélé les scandales sexuels de l’Église catholique

Le pape François a remercié samedi les journalistes pour leur rôle dans la révélation des abus sexuels commis au sein de l’Église catholique, que l’institution a initialement tenté de dissimuler. C’était lors d’une cérémonie de remise de médailles aux doyens des vaticanistes, samedi 13 novembre.

Le pape a salué la « mission » des journalistes et souligné l’importance, pour ces derniers, de sortir des salles de rédaction et de se confronter la réalité afin de combattre la désinformation notamment exprimée en ligne. « (Je) vous remercie pour ce que vous nous dites sur ce qui ne va pas dans l’Église, pour nous aider à ne pas le mettre sous le tapis et pour la voix que vous avez donnée aux victimes d’abus », a déclaré le souverain pontife. Le pape François s’exprimait lors d’une cérémonie organisée en l’honneur de deux correspondants – Philip Pullella de Reuters et Valentina Alazraki de Noticieros Televisa au Mexique – ayant passé leur carrière à couvrir le Vatican.

Un scandale d’une ampleur inédite

Le chiffre fait froid dans le dos. Selon la Commission Sauvé, chargée d’enquêter sur les agressions sexuelles commises par des membres du clergé catholique sur des mineurs, au moins 2900 pédocriminels ont sévi au sein de l’Eglise, en France, ces 70 dernières années. Ce constat n’a rien d’une exception. Voilà deux décennies que les révélations et les rapports se multiplient, dans différents pays, pour faire la lumière sur les abus commis par des religieux. Mais si certains pays n’ont pas hésité à faire toute la lumière, comme l’Irlande, d’autres, tels la Pologne, ont plus de mal à affronter cette réalité.