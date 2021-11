Le Pape François annoncé en Grèce et à Chypre au mois de décembre

Le Pape François se rendra à Chypre puis en Grèce du 2 au 6 décembre, a annoncé ce vendredi, le Vatican dans un communiqué.

« Le premier week-end de décembre, je me rendrai en Grèce et à Chypre », avait déclaré le Pape François à l’agence de presse argentine Telam, en octobre, ajoutant qu’il effectuerait son premier déplacement en Océanie en 2022, sans préciser dans quel(s) pays. Le Souverain Pontife n’avait pas précisé la date à laquelle il allait se rendre sur l’île méditerranéenne de Chypre puis en Grèce. Mais désormais, on s’est à quoi s’en tenir.

« Le pape se rendra à Chypre du 2 au 4 décembre et visitera Nicosie, et en Grèce du 4 au 6 décembre, où il se rendra à Athènes et sur l’île de Lesbos« , a annoncé dans un communiqué le porte-parole du pape, Matteo Bruni.

Le Pape François, qui aura 85 ans en décembre et a subi une opération du côlon en juillet, avait réduit drastiquement ses voyages l’an dernier en raison de la pandémie de Covid-19. Cette année, il a fait un voyage historique en Irak et s’est rendu en Slovaquie en septembre.