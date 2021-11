Le Maroc et Israël signent un accord de coopération sécuritaire

À quelques jours du premier anniversaire de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, les deux pays prévoient de signer des accords de coopération sécuritaire. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, est actuellement à Rabat pour une visite historique au Maroc.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, est arrivé tard mardi 23 novembre au soir à Rabat pour une visite historique au Maroc, visant à renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays, un an après la normalisation de leurs relations et en pleine tension entre Alger et Rabat. Avant son départ de Tel Aviv, il a évoqué «un voyage important au Maroc qui a une touche historique car il s’agit de la première visite formelle d’un ministre de la Défense (israélien) dans ce pays». «Nous allons signer des accords de coopération et continuer de renforcer nos relations. Il est très important que ce voyage soit un succès», a ajouté Benny Gantz qui doit s’entretenir mercredi avec les ministres marocains de la Défense nationale et des Affaires étrangères.

Un accord de coopération sécuritaire

Benny Gantz, et Abdellatif Loudiyi, ministre délégué chargé de l’administration de la Défense nationale marocaine, ont signé un protocole d’accord qui lance formellement la coopération sécuritaire « sous tous ses aspects » (planning opérationnel, achats, recherche et développement, etc.) entre les deux pays, un an à peine après la normalisation de leurs relations, face aux « menaces et défis dans la région », selon la partie israélienne.

Benny Gantz a d’ailleurs souligé qu’« il s’agit d’une chose très importante qui nous permettra aussi d’échanger nos opinions, de lancer des projets conjoints et favorisera les exportations israéliennes jusqu’ici ». Il avait auparavant déposé une gerbe au mausolée Mohammed V, qui accueille la sépulture du père de l’indépendance marocaine et celle de son fils Hassan II. « Nous sollicitons leur bénédiction et regardons vers notre avenir commun – un moment où le lien entre nos peuples s’approfondit et nos nations s’unissent pour offrir une vision de paix partagée », a écrit le ministre israélien sur le livre d’or.

