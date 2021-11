Le Maroc coupe les ponts aériens avec la France

Le royaume du Maroc vient de rendre officielle sa décision de suspendre ses vols vers la France en raison de la menace liée au Coronavirus, rapporte les médias locaux.

Selon un rapport de l’Agence de presse d’Etat, le Maroc a annoncé la suspension de tous les vols à destination et en provenance de la France à partir du 26 novembre en raison de COVID-19. Cette décision entre dans la logique du gouvernement marocain d’éviter un regain des contaminations dans le pays alors que la France enregistre une nouvelle hausse comme plusieurs autres pays d’Europe.

Selon le journal français Le Figaro, en vertu de nouvelles règles, publiées dimanche dernier, tous les passagers – à moins qu’ils ne soient des résidents marocains ou étrangers au Maroc – qui sont testés positifs pour Covid-19 à leur arrivée dans le pays, devraient retourner d’où ils viennent – au frais de la compagnie aérienne’.

Au Maroc, le gouvernement a également pris certaines dispositions dont l’imposition d’un laissez-passer vaccinal pour l’accès aux lieux publics. Le royaume a déjà réussi à vacciner plus de 50% de sa population et devrait atteindre très vite l’immunité collective à ce rythme. Notons que la France n’est pas le seul pays avec lequel le Maroc a suspendu ses vols en raison de problèmes liés au COVID-19. La Russie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas font aussi partie de la liste.