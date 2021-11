Le Burkina Faso annonce la réouverture de ses frontières, après 20 mois de fermeture

Le gouvernement burkinabè a annoncé, mercredi 17 novembre, à l’issue du conseil des ministres, la réouverture des frontières terrestres du pays le 1er décembre 2021. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, ces frontières terrestres et ferroviaires étaient fermées depuis le 21 mars 2020.

Selon le ministre de la Communication, Ousséni Tamboura, cette réouverture se fera sous certaines conditions sanitaires. Les voyageurs devront présenter un pass vaccinal ou un test PCR valide avant de traverser la frontière.

Face à la propagation de la maladie, le 21 mars 2020, le Président Roch Marc Christian Kaboré avait décidé de fermer les aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso aux vols commerciaux, pour une durée de deux semaines, renouvelable, à compter de cette date, excepté pour les vols intérieurs et militaires et le fret. Il avait également annoncé la fermeture des frontières terrestres et ferroviaires, à l’exception du fret. Ces mesures étaient accompagnées d’un couvre-feu de 19h00 à 5h00 du matin, sur toute l’étendue du territoire, qui sera suspendu après quelques semaines.