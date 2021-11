L’armée sénégalaise se déploie à Ziguinchor pour une opération de «sécurisation» de la région

Alors que la région de Ziguinchor au sud du Sénégal est en proie à des scènes d’insécurité, les forces militaires du Sénégal ont entamé début novembre, une opération de de “sécurisation”, a indiqué l’armée dans un communiqué.

« En appui aux actions de désenclavement menées par les structures compétentes de l’Etat, les forces armées sénégalaises sont engagées dans la sécurisation de travaux de rétablissement d’axes et d’itinéraires au sud du département d’Oussouye, depuis le 1er novembre », écrit l’armée dans son communiqué.

« Il s’agit principalement de créer les conditions propices au retour des populations dans leurs localités d’origine et à la relance des activités socio-économiques », indique l’armée. Elle assure également que d’autres opérations de sécurisation ont été menées dans l’arrondissement de Niaguis, situé dans le département de Ziguinchor. Selon l’armée du Sénégal, « la libre circulation des populations et de leurs biens est aujourd’hui devenue une réalité » à Ziguinchor.

La région de Ziguinchor dans le sud du Sénégal, est en proie à une rébellion armée du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) qui mène des attaques armées contre les populations civiles et les infrastructures de l’Etat. Le confit a poussé plusieurs personnes à se déplacer vers d’autres régions plus sûr afin d’éviter d’être prises pour cible. L’armée mène plusieurs opérations dans cette partie depuis des années afin de libérer cette partie du pays et de permettre le retour des citoyens.