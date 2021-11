L’armée burkinabè reprend le contrôle d’Inata après l’attaque tuant 49 gendarmes et un civil dimanche

L’armée burkinabé a repris le contrôle d’Inata en début de semaine, après l’attaque meurtrière qui a fait 53 morts dont 49 gendarmes, selon la presse locale burkinabé.

L’Unité spéciale d’intervention de la Gendarmerie nationale (USIGN) du Burkina Faso a pris le contrôle d’Inata et une opération de ratissage a été lancée. D’après Wakat Séra, un avion militaire de type Transall C-160 de l’Armée française a servi à transporter la logistique de l’Armée burkinabè jusqu’à Djibo. Le moyen aérien aurait fait deux voyages entre Djibo et Inata pour déposer successivement du matériel et ensuite les hommes de l’USIGN qui font partie des plus aguerris de l’Armée burkinabè.

« Ce dimanche 14 novembre 2021, vers 5h 30 minutes, le détachement de gendarmerie de Inata, dans la province du Soum région du Sahel, a fait l’objet d’une attaque terroriste ». « Des opérations sont en cours», indiquait l’EMGA qui a invité les populations de la zone à la vigilance. L’attaque a été condamnée par la France et la CEDEAO qui l’ont qualifiée de lâche et de barbare.

Vendredi dernier, le chef d’état-major des Forces de Défense et de Sécurité du Burkina Faso, a annoncé la mort de plusieurs soldats dans une attaque des hommes armés survenue dans la province de Seno, dans la région du Sahel.