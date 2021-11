L’Afrique du sud ne soutiendra pas sa candidate au concours Miss Univers

Le gouvernement d’Afrique du sud ne soutiendra pas Miss Afrique du sud qui entend participer au concours international Miss Univers, qui doit se tenir le mois prochain en Israël.

L’Afrique du sud a pris ses distances par rapport aux organisateurs du concours Miss Afrique du Sud qui ont insisté pour faire participer Miss Afrique du sud au concours annuel Miss Univers en Israël. Plusieurs appels au boycott de l’événement qui doit avoir lieu à Eilat le 12 décembre, par la candidate du pays, la Miss Afrique du Sud en titre, Lalela Mswane, les organisateurs ont insisté pour que la Miss s’y rende. Selon eux, le concours de Miss Univers n’est pas un « événement d’inspiration politique ».

Dans une déclaration dimanche, le gouvernement a indiqué qu’il n’était pas arrivé à dissuader le comité d’organisation de se rendre en Israël. « Il s’est avéré difficile de persuader les organisateurs du concours Miss SA de reconsidérer leur décision de participer à l’événement Miss Univers », a déclaré le ministère des Arts et de la Culture dans un communiqué.

Le gouvernement « retire donc son soutien » suite à « l’intransigeance » et au « mépris des conseils » des organisateurs. « Les atrocités commises par Israël contre les Palestiniens sont bien documentées et le gouvernement, en tant que représentant légitime du peuple sud-africain, ne peut en toute conscience s’associer à de telles choses », a-t-il déclaré.

La position de l’Afrique du Sud est la résultante de son soutien affiché à la cause palestinienne face à ce qu’il appelle les atrocités commises par Israël. L’Afrique du Sud soutient la cause palestinienne avec des relations diplomatiques formelles établies en 1995, un an après la fin de l’apartheid. Il a déclassé son ambassade à Tel-Aviv en 2019 et a retiré son ambassadeur.