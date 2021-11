L’Afrique de l’ouest et du centre constituent un grand réservoir d’enfant soldats, ONU

Dans un rapport publié mardi, l’UNICEF a indiqué que les parties ouest et centre du continent africain sont celles qui constituent le plus grand réservoir d’enfants soldats recrutés et utilisés par les forces armées et les groupes armés.

Plus de 42 000 enfants entre 2005 et 2020 ont été recrutés par des groupes armés et certaines forces armées pour servir sur le champ de batail, a indiqué mardi 23 novembre 2021 l’UNICEF. Selon Karin Heissler, chef régional de l’UNICEF pour la protection de l’enfance à Afrique de l’Ouest et du Centre, « au cours de cette même période, la région se classe également au premier – et au pire – en ce qui concerne le nombre de viols et d’autres formes de violence sexuelle commis contre des enfants, avec plus de 8 000 violations ».

Selon l’humanitaire lors d’un briefing de l’ONU à Genève sur les violations contre les enfants dans les conflits armés, ces parties de l’Afrique sont également tristement célèbre en ce qui concerne les enlèvements avec 4 800 cas, ce qui les classe au deuxième rang mondial. « Ce sont des classements dont nous préférerions ne pas faire partie », a déclaré Heissler. « Et ce ne sont que les cas que l’ONU a pu vérifier : le nombre réel de violations graves est beaucoup plus élevé car beaucoup ne sont pas signalés », a-t-elle ajouté.

La responsable onusienne indique que la moitié de la population de l’Afrique centrale et occidentale, soit 282 millions, sont des enfants. Parmi les violations graves citées par Heissler figurent le recrutement, les meurtres et mutilations, les viols et autres violences sexuelles, les enlèvements, les attaques contre les écoles et les hôpitaux, et le refus d’accès humanitaire, rapporte Anadolu. Le rapport indique également que les violations graves ont augmenté de 50 % entre 2016 et 2020.

« Et il y a eu une accélération malheureusement exponentielle entre 2019 et 2020, le nombre de violations graves contre les enfants, augmentant de 35% en un an », a déclaré Heissler. En 2021, « 10 % » des enfants vivant dans des conflits mentionnés dans le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés ont besoin d’une aide humanitaire, rapporte Anadolu citant le rapport.

Selon les propos de la responsable de l’ONU, les crises qui ont plus de conséquences dévastatrices sur les enfants, se concentrent essentiellement au niveau du Cameroun, de la République centrafricaine et de la République démocratique du Congo, et des urgences multi-pays, y compris les crises dans les régions du Sahel central et du bassin du lac Tchad. « Pour les enfants recrutés et utilisés, nous appelons au transfert rapide des enfants des forces armées vers les autorités civiles et les acteurs de la protection de l’enfance afin de recevoir une assistance appropriée, en tant qu’enfants et victimes », a déclaré Heissler.

Entre 2005 et 2020, la République démocratique du Congo s’est régulièrement classée au premier rang mondial pour le recrutement d’enfants pour les conflits, le Nigéria au quatrième rang et la République centrafricaine au huitième, selon l’UNICEF.